Ингушские вольники завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге
Ингушские спортсмены завоевали 9 медалей на Всероссийском турнире по вольной борьбе «Ярыгин Wrestling Team 2023» в Санкт-Петербурге.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие 420 участников из разных регионов России, Белоруссии и Абхазии.
Отмечается, что ингушскую школу вольной борьбы на этом турнире представляли спортсмены из селения Новый Редант Малгобекского района.
Так, золотые медали завоевали Тамбиев Абдуллах, Эльжаркиев Муслим, Льянов Али и Пугоев Исмаил. На вторую ступень пьедестала поднялись Льянов Ибрагим, Падиев Рамазан и Дзауров Ислам. Третьими стали Дзауров Мурад и Ажигов Магомед.
Отметим, что тренируют борцов Гагиев Рамазан, Гагиев Адам и Барзиев Ахмед.