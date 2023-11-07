Вольная борьба

Ингушские вольники завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

0

Ингушские спортсмены завоевали 9 медалей на Всероссийском турнире по вольной борьбе «Ярыгин Wrestling Team 2023» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие 420 участников из разных регионов России, Белоруссии и Абхазии.

Отмечается, что ингушскую школу вольной борьбы на этом турнире представляли спортсмены из селения Новый Редант Малгобекского района.

Так, золотые медали завоевали Тамбиев Абдуллах, Эльжаркиев Муслим, Льянов Али и Пугоев Исмаил. На вторую ступень пьедестала поднялись Льянов Ибрагим, Падиев Рамазан и Дзауров Ислам. Третьими стали Дзауров Мурад и Ажигов Магомед.

Отметим, что тренируют борцов Гагиев Рамазан, Гагиев Адам и Барзиев Ахмед.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители ингушской общины города Сочи приняли участие в спортивном мероприятии «Боксзабег»
Разыскиваемого за тяжкое преступление жителя Армении задержали правоохранители Ингушетии
Ингушетия и Самарская область развивают сотрудничество в различных сферах
В Ингушетии троих осужденных перевели в тюрьмы ближе к родным после вмешательства УПЧ
В Ингушетии завершился фестиваль национальных культур «Дружба народов»
Ингушский футболист Магомед Оздоев в матче греческой Суперлиги забил победный гол
Ингушский борец Зелимхан Чаниев стал серебряным призером международного турнира
Команда юных ингушских футболистов «Ангушт» стала победителем турнира в Краснодаре
Незаконные рекламные конструкции демонтировали в Назрани
Представители Ингушетии в Москве приняли участие в акции по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО
Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Ленинградской области

Главное

Яндекс.Метрика

 