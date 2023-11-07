Ингушские вольники завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие 420 участников из разных регионов России, Белоруссии и Абхазии.

Отмечается, что ингушскую школу вольной борьбы на этом турнире представляли спортсмены из селения Новый Редант Малгобекского района.

Так, золотые медали завоевали Тамбиев Абдуллах, Эльжаркиев Муслим, Льянов Али и Пугоев Исмаил. На вторую ступень пьедестала поднялись Льянов Ибрагим, Падиев Рамазан и Дзауров Ислам. Третьими стали Дзауров Мурад и Ажигов Магомед.

Отметим, что тренируют борцов Гагиев Рамазан, Гагиев Адам и Барзиев Ахмед.