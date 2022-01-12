Ингушские волонтеры-медики поощрены благодарственными письмами

Координатор Ингушского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Магомед Костоев вместе с приглашенными гостями вручил благодарственные письма за плодотворную работу регионального отделения.

На церемонии присутствовали проректор ИнгГУ по научной работе Магомед Дзауров, и. о. проректора по воспитательной работе Лика Оздоева, заместитель декана медицинского факультета Долатхан Гогиева, председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев.