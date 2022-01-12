Награждение

Ингушские волонтеры-медики поощрены благодарственными письмами

0

В Ингушском государственном университете состоялась церемония награждения волонтеров-медиков республики, сообщила пресс-служба вуза.

Координатор Ингушского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Магомед Костоев вместе с приглашенными гостями вручил благодарственные письма за плодотворную работу регионального отделения.

На церемонии присутствовали проректор ИнгГУ по научной работе Магомед Дзауров, и. о. проректора по воспитательной работе Лика Оздоева, заместитель декана медицинского факультета Долатхан Гогиева, председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Студенты медицинского факультета ИнгГУ заняли призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде
В сети магазинов «Магнит» в Ингушетии ограничат наценку на товары первой необходимости
Начальник штаба ингушской «Юнармии» Мадина Богатырева награждена памятной медалью МЧС
Сборная Ингушетии по вольной борьбе проведет учебно-тренировочный сбор в центре «Мужичи»
В 2021 году в Ингушетии родилось более 8,5 тыс. малышей
В сельском поселении Троицкое Ингушетии реконструируют газопроводные линии
Премьер-министр Ингушетии поздравил «людей долга и чести» с Днем работника прокуратуры
В Ингушетии состоится первый межрегиональный командный турнир по боевому самбо среди юных спортсменов
72 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Теплая и бесснежная зима пока не сказалась на состоянии озимых посевов в Ингушетии
Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели до нового удара пандемии

Главное

Яндекс.Метрика

 