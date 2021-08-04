Ингушские волонтеры-медики прошли в Москве обучение по оказанию первой помощи

На мероприятии, которое состоялось в Москве, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, в числе 57 добровольцев из 31 региона прошли обучение координатор направления «Обучение первой помощи и сопровождение массовых мероприятий» Эльбрус Картоев и инструктор Магомед Базиев. К обучению были допущены волонтеры, которые уже имеют сертифицированные навыки оказания первой помощи.

За три дня добровольцы прошли практику в группах по 4-этапному методу обучения. Волонтеры-медики участвовали в мастер-классе по алгоритмам оказания первой помощи при внезапной остановке сердца и проведению сердечно-легочной реанимации. Также для обучающихся был организован интенсив по первой помощи при различных угрожающих жизни состояниях, диалог на тему «Актуальные вопросы оказания первой помощи», тренинг-лекция по оказанию первой психологической помощи и тренинг по итоговой оценке практических навыков.

В конце обучения все добровольцы сдали экзамен и получили удостоверение о дополнительном профессиональном образовании. Волонтеры, прошедшие обучение навыкам оказания первой помощи, допускаются к проведению мастер-классов и сопровождению мероприятий.

Волонтеры-медики ежегодно проводят по всей России более 2 тысяч мастер-классов для школьников, студентов, а также взрослых по оказанию первой помощи и сопровождают свыше 2,5 тысячи спортивных и массовых мероприятий.