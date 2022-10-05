Здравоохранение

Ингушские врачи с московскими специалистами провели операции пациентам с патологией лица

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Врачи Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова совместно с московскими специалистами во главе с врачом высшей категории, доктором медицинских наук Сергеем Ивановым, провели уникальные для региона операции пациентам с патологией лица.

«Наша цель — распространение и внедрение в клиническую практику самых современных методов лечения. Одним из таких «краеугольных камней», достаточно трудной патологии, является аномалия развития челюстей. К сожалению, в этом регионе таких пациентов много. И вот, главный врач ИРКБ Кодзоева Луиза Висингиреевна обратила на это внимание, что именно население нуждается в такой помощи. Мы больше года назад встретились, и коллективом врачей во главе с Луизой Кодзоевой было высказано желание внедрить эти операции, научить местных врачей таким оперативным вмешательствам, чтобы они были доступны широкому кругу пациентов», — отметил профессор, член-корреспондент РАН Сергей Иванов.

Как сообщили в пресс-службу ИРКБ, специалисты приехали в республику для обмена опытом и проведения плановых операций, благодаря усилиям главврача медучреждения. Планируется, что подобная практика станет ежегодной.

«Врачи Ингушской республиканской клинической больницы будут перенимать опыт московских специалистов и осваивать новые методики, чтобы в скором времени проводить подобные операции самостоятельно», — сказал представитель пресс-службы.

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