Ингушские выпускники школ сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Иностранный язык является предметом по выбору. В пунктах сдачи экзамена ведется видеонаблюдение и соблюдаются правила, предписанные Роспотребнадзором. Ход экзаменов контролируют сотрудники надзорного ведомства, Минобрнауки республики, члены ГЭК, федеральные и региональные общественные наблюдатели.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам пройдет в два дня — 21 и 22 июня. Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам — 15 минут, по китайскому — 12 минут. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 7 июля.