Ингушские выпускники школ сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам
В Ингушетии выпускники школ сдают устную часть экзамена по иностранным языкам, всего на сдачу ЕГЭ заявлено 183 участника, организовано 2 пункта.
Иностранный язык является предметом по выбору. В пунктах сдачи экзамена ведется видеонаблюдение и соблюдаются правила, предписанные Роспотребнадзором. Ход экзаменов контролируют сотрудники надзорного ведомства, Минобрнауки республики, члены ГЭК, федеральные и региональные общественные наблюдатели.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам пройдет в два дня — 21 и 22 июня. Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам — 15 минут, по китайскому — 12 минут. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 7 июля.