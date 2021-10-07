Ингушские юнармейцы и кадеты представили республику на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

Ребята из Ингушетии показали отличный уровень подготовки. В этапе «Статен в строю, силен в бою» они продемонстрировали навыки строевой подготовки, в «Огневом рубеже» — сноровку в стрельбе и сборке автомата. Также ребята поучаствовали в викторине «Ратные страницы». Кульминацией состязаний на полигоне «Алабино» стал самый главный и сложный конкурс «Дорога победителей», где ребятам нужно было преодолеть двухкилометровую дистанцию с различными этапами на выносливость.

Насыщенной была и культурная программа в рамках мероприятий. Юнармейцев ждала экскурсия в «Партизанскую деревню» с посещением объектов истории партизанского движения. А в мультимедийном музее «Дорога памяти» все экспозиции перенесли юных патриотов в практически ежедневную историю войны. Отличным завершением финала «Победы» стало выступление группы «Пицца» и грандиозный салют.

«Мы получили колоссальный драйв, заряд положительных эмоций и пообщались с единомышленниками из других регионов», — поделились впечатлениями участники военно-спортивной игры.

В масштабном мероприятии, организованном «Юнармией» совместно с Минобороны РФ, Министерством просвещения и Российским движением школьников, участвовало 72 сборные из разных субъектов страны — более 700 человек.