Юнармия

Ингушские юнармейцы и кадеты представили республику на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

0

Ингушские кадеты и юнармейцы приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая прошла с 29 сентября по 3 октября 2021 года в парке «Патриот» и на военном полигоне «Алабино» Московской области.

Ребята из Ингушетии показали отличный уровень подготовки. В этапе «Статен в строю, силен в бою» они продемонстрировали навыки строевой подготовки, в «Огневом рубеже» — сноровку в стрельбе и сборке автомата. Также ребята поучаствовали в викторине «Ратные страницы». Кульминацией состязаний на полигоне «Алабино» стал самый главный и сложный конкурс «Дорога победителей», где ребятам нужно было преодолеть двухкилометровую дистанцию с различными этапами на выносливость.

Насыщенной была и культурная программа в рамках мероприятий. Юнармейцев ждала экскурсия в «Партизанскую деревню» с посещением объектов истории партизанского движения. А в мультимедийном музее «Дорога памяти» все экспозиции перенесли юных патриотов в практически ежедневную историю войны. Отличным завершением финала «Победы» стало выступление группы «Пицца» и грандиозный салют.

«Мы получили колоссальный драйв, заряд положительных эмоций и пообщались с единомышленниками из других регионов», — поделились впечатлениями участники военно-спортивной игры.

В масштабном мероприятии, организованном «Юнармией» совместно с Минобороны РФ, Министерством просвещения и Российским движением школьников, участвовало 72 сборные из разных субъектов страны — более 700 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лайнер Superjet 100 назван в честь ингушской столицы Магаса
Ингушетия получит более 12,5 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Ингушский госуниверситет в лидерах по количеству заявок от региона на участие в «Школе кавказоведения»
В Ингушетии число умерших с Covid-19 выросло до 330 человек
В рамках программы «Пушкинская карта» в Назрани состоится спектакль «Пока арба не перевернулась»
В СК России работает информационный центр для взаимодействия с гражданами
В Русском театре Ингушетии начались репетиции нового спектакля «Преступление и наказание» по роману Достоевского
В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвящённая 75-летию писателя Бориса Шадыжева
Глава Ингушетии поздравил Президента России с днем рождения
В Ингушетии все готово к проведению Всероссийской переписи населения
Комфорт клиентов в приоритете: «Ростелеком» создал цифровую экосистему для пансионата «Эдельвейс» в Приэльбрусье

Главное

Яндекс.Метрика

 