Юнармия

Ингушские юнармейцы побывали на концерте в Центральном академическом театре Российской Армии

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Ингушские юнармейцы вместе с начальником регионального штаба «Юнармии» Мадиной Богатыревой побывали на концерте «Скажи Героям спасибо», который прошел в Центральном академическом театре Российской Армии.

Важная особенность вечера — в прямом эфире концерт смотрели воины-защитники, находящиеся на передовой и в госпиталях — концерт транслировали 47 медицинских учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Родные, находящиеся в зале, по телемосту с военнослужащими могли передать слова любви и гордости своим героям.

От лица Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу артистов и всех присутствующих в зале приветствовал его заместитель — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Ребята увидели выступление Дениса Майданова, группы «Любэ», Сергея Войтенко, Зары и Олега Газманова. Участниками концерта также стали ансамбли «Домисолька», «Юные патриоты», хореографический коллектив «Тодес» и другие.

В фойе театра развернулась выставка детских работ «На страже мира». Также здесь была размещена стойка акции «Письмо солдату», где юнармейцы оставили теплые пожелания военнослужащим, участвующим в спецоперации в Украине.

«В преддверии Нового года, в рамках акции «Фронтовая открытка» школьники и студенты, кадеты и юнармейцы нашей страны готовили новогодние открытки для участников СВО. Ребята присылали свои добрые видеоролики защитникам нашей Родины, мастерили новогодние поделки», — рассказала Мадина Богатырева.

По завершении вечера юнармейский новогодний грузовик от Театра Российской Армии отправился в зону проведения специальной военной операции. Среди подарков и посылок, конечно, самые ценные — письма.

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