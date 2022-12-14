Ингушские юнармейцы представят республику на съезде Российского движения детей и молодежи

В ходе регионального слета, который прошел в Ресурсном центре Ингушетии, состоялась презентация детских и молодёжных общественных организаций. Представители каждого объединения детей и молодежи презентовали структуру своей организации, достижения и опыт. Участники слёта знакомились, общались в неформальной обстановке, интересовались традициями других организаций, обменивались контактами.

Также члены делегации, которые уже совсем скоро отправятся в Москву на съезд, обсудили основные треки деятельности и определили тематику основных проектов 2023 года, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».