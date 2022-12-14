Ингушские юнармейцы представят республику на съезде Российского движения детей и молодежи

0

Активисты движения «Юнармия» из Ингушетии представят республику на первом съезде Российского движения детей и молодежи, который пройдет в Москве с 17 по 21 декабря 2022 года.

В ходе регионального слета, который прошел в Ресурсном центре Ингушетии, состоялась презентация детских и молодёжных общественных организаций. Представители каждого объединения детей и молодежи презентовали структуру своей организации, достижения и опыт. Участники слёта знакомились, общались в неформальной обстановке, интересовались традициями других организаций, обменивались контактами.

Также члены делегации, которые уже совсем скоро отправятся в Москву на съезд, обсудили основные треки деятельности и определили тематику основных проектов 2023 года, сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские школьники отправили в зону СВО первые письма «Новогодней почты»
Из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров
Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места
Экс-руководитель МЧС возглавил администрацию Сунженского района Ингушетии
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе РГО «Первые шаги зимы по России»
В Ингушетии 15 декабря пройдет акция по сдаче крови
В Ингушетии семьям мобилизованных выделят земельные участки
Ингушские студенты передали продукты питания для мобилизованных
Ингушские юнармейцы стали победителями всероссийского конкурса «Покорители неба»
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Сурхахи
Ингушский воин Адам Хамхоев изображен на новых почтовых марках

Главное

Яндекс.Метрика

 