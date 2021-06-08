Ингушские юнармейцы принимают участие в «Летних юнармейских играх»

Юнармейская смена стартовала 30 мая и продлится до 19 июня. За это время ребята научатся писать проекты на кружке «Школа юнармейских инициатив», составят индивидуальные планы съёмок на кружке «Юные корреспонденты», придумают свои эко-проекты на кружке «Эко-проект».

Юнармейцы проходят занятия по медицине и курс молодого бойца, где научатся оказывать первую помощь, надевать плащ-палатку на время, освоят навыки использование автомата Калашникова.

А еще ребята ходят в походы, купаются в море, занимаются спортом, а по вечерам встречаются с легендами «Орленка» и другими интересными людьми.

«Летние юнармейские игры» — физкультурно-спортивная юнармейская смена, направленная на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности. Тренировочный процесс готовит юнармейцев к завершающим смену соревнованиям, по результатам которых лучшие будут награждены грамотами и медалями. Реализация программы на базе ВДЦ «Орлёнок» дарит юнармейцам уникальную возможность окунуться и стать частью орлятского движения, познать ценности и смыслы крупнейшего лагерного движения.