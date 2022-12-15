Ингушские юнармейцы приняли участие в общественном обсуждении на тему призыва в армию
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в общественном обсуждении на тему «Осенний призыв. Задачи и проблемы», которое прошло в Общественной палате республики по инициативе комиссии по делам молодёжи, спорта, туризма и патриотического воспитания.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии», в обсуждении также приняли участие представители администрации Главы республики, военного комиссариата, Миннаца Ингушетии, общественных организаций ветеранов боевых действий и воинов-интернационалистов, а также учащиеся школ.
Участники мероприятия обсудили вопросы проведения в республике кампании по осеннему призыву, призвали уделять больше внимания военной подготовке юношей призывного возраста, прививать молодёжи интерес к военной службе, вводить в образовательных учреждениях уроки НВП и военной истории и воспитывать в школьниках дух патриотизма.
Все участники сошлись во мнении, что необходимо разработать идеологическую программу воспитания молодёжи.