Участниками мероприятия стали юнармейцы из Донецкой Народной Республики, Якутии, Астраханоской области, Севастополя, Воронежа, Москвы, Московской и Челябинской областей.

Телемост был задуман с просветительской целью — рассказать молодежи о героической борьбе юных краснодонских подпольщиков, входивших в состав антифашистской подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Встреча являлась мемориальной по характеру, отражающей моменты увековечения подвига молодогвардейцев, действовавших в Краснодоне в период немецко-фашистской оккупации и казненных захватчиками в январе 1943 года.

Мероприятие прошло в рамках музейно-педагогического проекта «Юнармейский день в музее».