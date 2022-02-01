Юнармия

Ингушские юнармейцы приняли участие в телемосте «2022 год — год «Молодой гвардии»

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Юнармейцы Ингушетии вместе с начальником штаба Мадиной Богатыревой приняли участие в телемосте «2022 год — год «Молодой гвардии», сообщили в региональном штабе «Юнармии».

Участниками мероприятия стали юнармейцы из Донецкой Народной Республики, Якутии, Астраханоской области, Севастополя, Воронежа, Москвы, Московской и Челябинской областей.

Телемост был задуман с просветительской целью — рассказать молодежи о героической борьбе юных краснодонских подпольщиков, входивших в состав антифашистской подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Встреча являлась мемориальной по характеру, отражающей моменты увековечения подвига молодогвардейцев, действовавших в Краснодоне в период немецко-фашистской оккупации и казненных захватчиками в январе 1943 года.

Мероприятие прошло в рамках музейно-педагогического проекта «Юнармейский день в музее».

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