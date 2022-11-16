Ингушские юнармейцы приняли участие во Всероссийском военно-патриотическом диктанте

Акция, посвященная отечественной военной истории, в День призывника, 15 ноября, в России прошла впервые и собрала более 220 тысяч участников по всей стране. Ее организатором выступил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» при поддержке Российского общества «Знание».

Первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко отметил, что военно-патриотический диктант приобретает особую актуальность в настоящее время. Ведь сегодня как никогда важно сохранить российское историческое наследие и максимально вовлекать молодое поколение в изучение тех ценностей, что составляют достояние нашей страны.

Диктант состоял из 60 вопросов. Победоносные сражения, жизнь и служба великих российских полководцев, слава русского оружия, подвиги героев, в том числе участников специальной военной операции, стали основными темами военно-патриотического диктанта. Для выполнения заданий участникам были даны 60 минут. Задания подготовлены специалистами учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард», они прошли экспертизу в профильных департаментах Министерства образования РФ и Министерства обороны РФ.

Для тех, кто не смог принять участие в диктанте в день его проведения, задания будут доступны в режиме онлайн на сайте проекта https://diktant. znanierussia. ru/ до 30 ноября.

Имена победителей будут объявлены 9 и 10 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Победители получат ценные призы от центра «Авангард» и Российского общества «Знание». Каждый участник диктанта также получит сертификат с результатом тестирования.