Ингушские юнармейцы провели урок мужества для школьников Магаса

Об этом газете «Ингушетия» рассказала начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя».

Столичные школьники узнали о пользе патриотического воспитания, задали интересующие их вопросы, а также поучаствовали в мастер-классе по сборке-разборке оружия.