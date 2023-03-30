Урок мужества

Ингушские юнармейцы провели урок мужества для школьников Магаса

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В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне юнармейцы провели урок мужества для воспитанников Центра культурного развития города Магаса.

Об этом газете «Ингушетия» рассказала начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя».

Столичные школьники узнали о пользе патриотического воспитания, задали интересующие их вопросы, а также поучаствовали в мастер-классе по сборке-разборке оружия.

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