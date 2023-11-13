Гуманитарная помощь

Ингушские юнармейцы собирают художественную литературу для детей из Запорожской области

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Ингушское региональное отделение ВВПОД «Юнармия» объявило сбор художественной литературы для детей из Токмакского района и призвало членов движения присоединиться к акции.

По словам представителя ингушского штаба, все собранные книги будут переданы в администрацию Главы республики для дальнейшей отправки в Токмакский район Запорожской области.

«У ребят из нового российского региона будет больше возможностей открывать для себя богатый мир культурного наследия», — отметил собеседник.

Он проинформировал, что книги нужно приносить в пункт сбора, расположенный в Малгобеке на улице Осканова, 1а, с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

«Давайте делать добро, ведь это — так просто!» — призвал собеседник.

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