Ингушские юнармейцы собирают художественную литературу для детей из Запорожской области

По словам представителя ингушского штаба, все собранные книги будут переданы в администрацию Главы республики для дальнейшей отправки в Токмакский район Запорожской области.

«У ребят из нового российского региона будет больше возможностей открывать для себя богатый мир культурного наследия», — отметил собеседник.

Он проинформировал, что книги нужно приносить в пункт сбора, расположенный в Малгобеке на улице Осканова, 1а, с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.

«Давайте делать добро, ведь это — так просто!» — призвал собеседник.