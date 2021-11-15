Ингушские юнармейцы совершили свои первые прыжки с парашютом

Перед десантированием ребята прошли специальную подготовку. На земле они досконально отрабатывали все этапы: от надевания костюма до выдергивания кольца ручного раскрытия парашюта. И в обязательном порядке прошли медицинский осмотр.

«Мы не только осуществили свою мечту, но и получили незабываемый опыт», — рассказали участники движения «Юнармия».