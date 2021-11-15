Юнармия

Ингушские юнармейцы совершили свои первые прыжки с парашютом

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Ингушские юнармейцы совершили свои первые самостоятельные прыжки с парашютной вышки, которая находится в районе Аби-Гув в Назрани, рассказали газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Перед десантированием ребята прошли специальную подготовку. На земле они досконально отрабатывали все этапы: от надевания костюма до выдергивания кольца ручного раскрытия парашюта. И в обязательном порядке прошли медицинский осмотр.

«Мы не только осуществили свою мечту, но и получили незабываемый опыт», — рассказали участники движения «Юнармия».

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