Ингушские юнармейцы стали победителями всероссийского конкурса «Покорители неба»

Амина Цечоева из школы № 20 города Малгобека заняла первое место в номинации «Воздушный змей», а Зелемхан Гадиев из школы № 4 сельского поселения Кантышево, стал победителем в номинации «Стендовая авиамодель».

Участникам конкурса «Покорители неба» нужно было создать самолет, воздушный змей или планер и снять видеоролик, включающий в себя этапы и результат постройки модели.

Конкурс проводился с целью приобщения юнармейцев к техническому творчеству и профильным воздушно-космическим знаниям.