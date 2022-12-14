Юнармия

Ингушские юнармейцы стали победителями всероссийского конкурса «Покорители неба»

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Ингушские юнармейцы стали победителями первого Всероссийского юнармейского конкурса «Покорители неба», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

Амина Цечоева из школы № 20 города Малгобека заняла первое место в номинации «Воздушный змей», а Зелемхан Гадиев из школы № 4 сельского поселения Кантышево, стал победителем в номинации «Стендовая авиамодель».

Участникам конкурса «Покорители неба» нужно было создать самолет, воздушный змей или планер и снять видеоролик, включающий в себя этапы и результат постройки модели.

Конкурс проводился с целью приобщения юнармейцев к техническому творчеству и профильным воздушно-космическим знаниям.

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