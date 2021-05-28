Ингушских аспирантов и молодых ученых приглашают к участию в конкурсном отборе на стажировку в ведущих университетах Германии

Конкурсный отбор проходит по совместным программам Минобрнауки России и Германской службы академических обменов «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» для докторантов, аспирантов и молодых ученых из российских вузов с целью проведения научной стажировки длительностью 3 и 6 месяцев в 2022-2023 учебном году.

Подробная информация по условиям участия российских соискателей в программах «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант» размещена на сайтах http://academicmobility.ru/ и https://www. daad.ru/. Контактное лицо — Ридигер Алексей Валентинович, daad@interphysica.su.

Срок приема документов — до 20 сентября 2021 года.