Ингушских детей будут учить создавать мобильные приложения и роботов в новом технопарке

«Более 500 детей ежегодно смогут осваивать инженерные профессии в технопарке. Речь идет о таких направлениях, как современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование и другие», — отметила руководитель ведомства.

По словам Боковой, технопарк заработает на базе общеобразовательной школы.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе ведомства, первый технопарк «Кванториум» был открыт в декабре 2018 года на базе образовательного центра в Магасе. Там действуют шесть площадок, где обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет. Детей учат создавать мобильные приложения, роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и т. д.