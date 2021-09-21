Образование

Ингушских детей будут учить создавать мобильные приложения и роботов в новом технопарке

0

В 2024 году на базе одной из школ откроют второй по счету в регионе детский технопарк «Кванториум» по нацпроекту «Образование», сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки региона Эсет Бокова.

«Более 500 детей ежегодно смогут осваивать инженерные профессии в технопарке. Речь идет о таких направлениях, как современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотная авиация, программирование, 3D-моделирование и другие», — отметила руководитель ведомства.

По словам Боковой, технопарк заработает на базе общеобразовательной школы.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе ведомства, первый технопарк «Кванториум» был открыт в декабре 2018 года на базе образовательного центра в Магасе. Там действуют шесть площадок, где обучаются около 800 детей от 12 до 18 лет. Детей учат создавать мобильные приложения, роботов начального уровня, обучают 3D-моделированию и т. д.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокладка автодороги к сельскому поселению Даттых Сунженского района Ингушетии близится к завершению
Отопительный сезон в Сунженском районе Ингушетии начался раньше, чем обычно
Мустафа Цуров: «Нынешние выборы были организованы на самом высоком уровне»
Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами «ловят» должников
Эксперт Батыр Хамхоев: «Все три дня выборов в Ингушетии прошли в праздничной атмосфере»
В Ингушетии за сутки выявлен 61 новый случай Covid-19
Памятники аланской и позднекобанской культуры нашли в Ингушетии
Дело за депутатами. Им доверили, и они должны чувствовать ответственность — ингушский общественник Аюп Цуров
В Ингушетии по состоянию на 1 сентября текущего года на 2% и 31% увеличилось поголовье КРС и МРС
В ингушском парламенте распределены 32 мандата, большинство мест у единороссов
Калиматов поблагодарил жителей Ингушетии за активную явку на выборах-2021

Главное

Яндекс.Метрика

 