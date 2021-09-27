Ингушских детей, оставшихся без родителей в Турции, перевезут в республику в ближайшее время

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В скором времени несовершеннолетние дети из республики, оставшиеся без попечения родителей в Турции, будут переданы законному представителю, заявила газете «Ингушетия» детский омбудсмен Зарема Чахкиева.

«В аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ингушетии поступило обращение от жительницы республики, которая попросила о помощи в возвращении ее внуков из Турции», — сказала Чахкиева.

Она отметила, что отец несовершеннолетних умер, мать находится под следствием в Стамбуле.

«В настоящее время бабушка является законным представителем несовершеннолетних, которые находятся на территории Турции. Власти Ингушетии для организации перевозки детей в республику подключили МИД России и уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ Анну Кузнецову», — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Детский омбудсмен Ингушетии посодействовала, чтобы все необходимые документы и опекунство над детьми оформили на бабушку. В ближайшее время они будут переданы законному представителю. В этом вопросе посольство Турции оказывает всемерную поддержку.

Ранее пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в республике сообщала газете «Ингушетия» о том, что принимаются меры в защиту интересов несовершеннолетних.

В адрес уполномоченного по правам человека в Ингушетии Ибрагима Цечоева поступили заявления об оказании содействия в возвращении из Турции в Россию четверых несовершеннолетних детей, ранее проживавших в республике и оставшихся в Турции без попечения родителей.

По данным пресс-службы, по результатам рассмотрения обращения Цечоева и соответствующих материалов уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в адрес Министерства иностранных дел России и главного омбудсмена Турции Шарафа Малкоча направлены обращения об оказании содействия в возвращении на родину несовершеннолетних граждан России.

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