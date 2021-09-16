Ингушских детей приглашают принять участие в конкурсе «Дорожная грамматика образовательных дорог детства»

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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает ингушских детей от 6 до 16 лет принять участие во II Всероссийском конкурсе фото- и видеоработ «Дорожная грамматика образовательных дорог детства».

«Конкурс фото- и видеоработ по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период, через художественно-эстетические навыки и способности», — отмечают организаторы. Заявки на конкурс можно подать до 7 октября текущего года.

Творческие работы должны быть на тему ПДД, правильного поведения детей на улицах и по дороге в образовательные учреждения. Участникам предлагается рассказать через творческий подход, как обезопасить себя на дорогах, катаясь на детском транспорте: велосипеде, роликах, скейтборде, самокате и т. д.

Материалы принимаются на электронную почту dor. grammatika@fond-edykina. ru. Приветствуется публикация своих фотографий с грамотами на страницах в социальных сетях с обязательным указанием ссылки на сайт конкурса.

Итоги планируется подвести с 8 октября по 8 ноября.

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