Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «горной» фотографии

Организатор мероприятия — испанский клуб альпинистов Vasco de Camping Elkartea.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, без ограничения возраста и профессионального уровня. Один участник может представить до трех фоторабот с изображением мероприятий, которые проводятся в горах. Это могут быть горные восхождения, исследования пещер, туризм, соревнования по альпинизму, бейсджампингу, горным лыжам и так далее.

Фотографии и заявка принимаются до 31 марта 2023 года.

Победителей ждут денежные награды: за первое место — 1400 евро и эксклюзивный приз, за второе место — 700 евро, за третье — 300 евро. 17 лучших работ по рейтингу получат дипломы. Также предусмотрены два специальных приза по 700 евро каждый.