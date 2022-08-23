Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Мир глазами коренных народов»

Принимаются фотографии, акцентирующие этнические особенности во всех аспектах — промыслы и быт, повседневную жизнь, взаимодействие с окружающей природой, семейные ценности, национальные обычаи, культуру, традиции.

Представляемые на фотоконкурс работы должны сопровождаться информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого, короткая история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если на снимке запечатлены люди)).

Каждый участник имеет право представить на фотоконкурс не более 5 работ. Работы принимаются через сайт конкурса.

Победители будут награждены денежными призами: за первое место — 70 тыс. рублей, второе — 50 тыс. рублей, третье — 30 тыс. рублей. Победитель интернет-голосования получит 50 тыс. рублей.