Конкурс

Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Мир глазами коренных народов»

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Профессиональных фотографов из Ингушетии, а также любителей, достигших 18-летнего возраста, приглашают принять участие в фотоконкурсе «Мир глазами коренных народов. Культура, традиции, быт». Дедлайн 20 сентября 2022 года.

Принимаются фотографии, акцентирующие этнические особенности во всех аспектах — промыслы и быт, повседневную жизнь, взаимодействие с окружающей природой, семейные ценности, национальные обычаи, культуру, традиции.

Представляемые на фотоконкурс работы должны сопровождаться информацией о съёмке (авторское название работы, описание изображённого, короткая история создания снимка, место, где он сделан, модельный релиз (если на снимке запечатлены люди)).

Каждый участник имеет право представить на фотоконкурс не более 5 работ. Работы принимаются через сайт конкурса.

Победители будут награждены денежными призами: за первое место — 70 тыс. рублей, второе — 50 тыс. рублей, третье — 30 тыс. рублей. Победитель интернет-голосования получит 50 тыс. рублей.

Подробности на сайте.

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