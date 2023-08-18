Ингушских исполнителей народных песен приглашают к участию в конкурсе имени Руслановой

Исполнителей народных песен из Ингушетии приглашают принять участие в XI Всероссийском конкурсе имени Лидии Руслановой, сообщил представитель Республиканского дома народного творчества.

Конкурс состоится в Саратове с 23 по 27 октября 2023 года. Его учредителями и организаторами выступают Министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества Руслановой при поддержке Государственного Российского дома народного творчества.

Приём заявок осуществляется до 20 сентября на электронную почту socnt@mail. ru.

Обратите внимание, что к участию в конкурсе не допускаются лица, окончившие музыкальные вузы по специальности «сольное пение» и работающие в профессиональных коллективах — театрах, филармониях, концертирующих ансамблях и т. д.).

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: детской (10-13 лет); юношеской (14-17 лет); молодёжной (18-23 лет); старшей (от 23 лет).

Положение о проведении XI Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л. А. Руслановой по ссылке http://www. rusfolk. ru/news/polozenie-o-provedenii-xi-vserossijskogo-konkursa-ispolnitelej-narodnoj-pesni-imeni-la-ruslanovoj.