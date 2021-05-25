Ингушских казаков приглашают принять участие в XI Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава»
Ингушских казаков приглашают принять участие в XI Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 5 по 8 июля текущего года. Мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения Александра Невского.
На фестиваль приглашаются творческие коллективы согласно номинациям: вокал (казачьи песни, народное, эстрадное, хоровое пение, авторская песня), хореография (народный танец, танцы народов мира, эстрадный танец, современный танец), инструменталисты, художественное слово, фольклор и представители декоративно-прикладного искусства.
Организаторы фестиваля: Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Союз казаков-воинов России и зарубежья, ДОСААФ России, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», педагогический центр «Каникулы» при поддержке учебно-методического центра Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего собора г. Санкт-Петербурга, православного театра «Странник» и Российского этнографического музея.
Участники фестиваля посетят Российский этнографический музей, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Эрмитаж, а также Петергоф с прогулкой по Нижнему парку с фонтанами и экскурсией в один из Малых дворцов.
Гала-концерт фестиваля состоится 7 июля 2021 года в Российском этнографическом музее, во время которого по итогам конкурса вручаются дипломы лауреатам и кубки победителям.