Ингушских кинематографистов приглашают подать заявку на предоставление субсидий на производство национальных фильмов

Сбор заявок от организаций кинематографии продлится до начала мая в зависимости от направления поддержки. Планируется, что фильмы, которые получат финансирование, будут определены к июню.

Конкурс Минкультуры России на предоставление финансирования национальных фильмов ежегодно проводится по трем направлениям производства: игровое, документальное и анимационное кино.

В 2022 году в игровом кино осуществляется отбор авторских и экспериментальных фильмов, фильмов социально значимой тематики, детских фильмов, проектов совместного производства с миноритарным участием России и дебютов.

В неигровом — короткометражных фильмов, полнометражных, научно-популярных фильмов, фильмов совместного производства с миноритарным участием России и дебютных фильмов. В анимации — короткометражных фильмов, сериалов, также миноритарной копродукции и дебютов.

В 2022 году впервые определен единый максимальный размер субсидии для игровых фильмов — до 100 млн рублей на проект. Ранее допустимый размер субсидии на производство авторского фильма (до 50 млн рублей) был меньше субсидии на создание детского или социально значимого фильма (до 70 млн рублей).

Максимальный размер финансовой поддержки игрового дебютного фильма увеличен до 50 млн рублей (в 2021 году — 30 млн рублей).

Нововведением этого года является отбор на завершение производства игровых фильмов для поддержки проектов, у которых съемочный период закончился или съемки находятся в завершающей стадии (субсидия — до 30 млн рублей для проекта).

Для всех проектов в игровом кино, в неигровом — для дебютов полнометражных и научно-популярных фильмов, а также для анимационных короткометражных фильмов и сериалов в 2022 году будут организованы очные защиты, трансляция которых будет доступна в прямом эфире на сайте Минкультуры России.

Для анимационных сериалов питчинги пройдут впервые. В прошлом году впервые в анимационном кино проводились питчинги для дебютных фильмов.

В середине марта планируется провести онлайн-сессию вопросов и ответов о мероприятии.