Ингушских мастериц приглашают принять участие в акции «Вышитая карта России»

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Ингушских мастериц приглашают принять участие во всероссийской акции «Вышитая карта России», сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии.

«Инициатор акции — правительство Чувашской Республики. Это уникальный и важный проект, в котором, несомненно, нужно принять участие и представителям Ингушетии», — сказал собеседник.

По его словам, суть проекта заключается в создании самой большой рукотворной карты России. В каждом регионе страны лучшими мастерами декоративно-прикладного искусства в форме, повторяющей копии границ регионов, вышиваются традиционные узоры. Впоследствии регионы, как части карты, соединяются в огромную единую карту России, презентация которой состоится на XXX фестивале «Родники России» в традиционном параде творческих коллективов на главной площади в Чувашии.

Акция будет способствовать гармонизации межнациональных отношений, сохранению традиций и содействию этнокультурного развития народов России.

«По окончании фестиваля «Родники России» 12 июня 2022 года в рамках празднования Дня России планируется, что вышитая карта начнет свой тур по всем федеральным округам Российской Федерации», — отметил собеседник.

Желающие принять участие в проекте могут обратиться к главному научному сотруднику музея изобразительных искусств Тамусе Акталиевой (тел.: +79280958890), или же напрямую к заместителю министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгию Богуславскому (тел.: +79623211517).

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