Ингушских представителей этномузыки приглашают принять участие в проекте «Звуки Евразии»

Идея проекта принадлежит журналисту, блогеру и общественному деятелю Маргарите Лянге.

Более 6 миллионов просмотров собрали выступления финалистов 2022 года в интернете. Все финалисты 2022 года по итогам участия в проекте вышли на новый уровень в своем творчестве и его продвижении: записали альбомы и новые композиции, находятся в фокусе внимания СМИ и уже выстроили гастрольный график.

«В этом году мы постарались максимально учесть пожелания участников прошлого сезона, поэтому продлили время работы в творческой лаборатории и внесли коррективы в программу. Обновился и состав экспертов, что позволит по-другому взглянуть на заявки участников.

Приглашаем сольных исполнителей и представителей музыкальных групп (до 5 человек) из всех регионов России принять участие в проекте «Звук Евразии — 2023». Обязательных условий для участников всего два — гражданство России и возраст от 18 до 50 лет», — отметила Маргарита Лянге.

Сообщается, что до 25 мая принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии, опирающиеся на народные мелодии, исполненные на русском или национальном языке народов России в жанре «современная этника».

Участие, обучение, дорога и проживание для финалистов — бесплатны. Все эти расходы берут на себя организаторы проекта.