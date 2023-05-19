Ингушских представителей этномузыки приглашают принять участие в проекте «Звуки Евразии»

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Те, кто занимается музыкой и хочет перейти на новый, профессиональный уровень, уважает, понимает и использует в творчестве музыку народов России, но не чужд экспериментам, может присоединиться к проекту Гильдии межэтнической журналистики «Звуки Евразии».

Идея проекта принадлежит журналисту, блогеру и общественному деятелю Маргарите Лянге.

Более 6 миллионов просмотров собрали выступления финалистов 2022 года в интернете. Все финалисты 2022 года по итогам участия в проекте вышли на новый уровень в своем творчестве и его продвижении: записали альбомы и новые композиции, находятся в фокусе внимания СМИ и уже выстроили гастрольный график.

 

«В этом году мы постарались максимально учесть пожелания участников прошлого сезона, поэтому продлили время работы в творческой лаборатории и внесли коррективы в программу. Обновился и состав экспертов, что позволит по-другому взглянуть на заявки участников.

Приглашаем сольных исполнителей и представителей музыкальных групп (до 5 человек) из всех регионов России принять участие в проекте «Звук Евразии — 2023». Обязательных условий для участников всего два — гражданство России и возраст от 18 до 50 лет», — отметила Маргарита Лянге.

Сообщается, что до 25 мая принимаются песни собственного сочинения или кавер-версии, опирающиеся на народные мелодии, исполненные на русском или национальном языке народов России в жанре «современная этника».

Участие, обучение, дорога и проживание для финалистов — бесплатны. Все эти расходы берут на себя организаторы проекта.

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