Ингушских радиолюбителей признали первыми в категории «много операторов — много передатчиков»

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Ингушские радиолюбители успешно выступили на международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах RDXC, организованных Союзом радиолюбителей России.

После завершения продолжительного процесса работы судейской комиссии на днях были опубликованы результаты прошедших в марте текущего года соревнований.

В результате ожесточённой борьбы дебютировавшая в состязаниях сборная команда Ингушетии с позывным R7QR, в составе Тамерлана Мальсагова R7QR, Дмитрия Жихарева RA9USU, Дмитрия Гурьянова RA3ATX, Муссы Хутиева UA6QB и Елены Бойченко RC5A, завоевала первое место в одной из самых сложных категорий участников «много операторов — много передатчиков».

В соревнованиях приняло участие свыше 5 тысяч участников из 121 страны и 81 региона Российской Федерации, тем ценнее победа. С момента начала проведения этих престижных ежегодных соревнований в 1994 году Ингушетия была представлена одиночными спортсменами лишь трижды, участие команды произошло впервые за всю 28-летнюю историю проведения состязаний.

Для защиты титула чемпионов участие ингушской команды также планируется и в следующем 2022 году.

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