Ингушских радиолюбителей признали первыми в категории «много операторов — много передатчиков»
Ингушские радиолюбители успешно выступили на международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах RDXC, организованных Союзом радиолюбителей России.
После завершения продолжительного процесса работы судейской комиссии на днях были опубликованы результаты прошедших в марте текущего года соревнований.
В результате ожесточённой борьбы дебютировавшая в состязаниях сборная команда Ингушетии с позывным R7QR, в составе Тамерлана Мальсагова R7QR, Дмитрия Жихарева RA9USU, Дмитрия Гурьянова RA3ATX, Муссы Хутиева UA6QB и Елены Бойченко RC5A, завоевала первое место в одной из самых сложных категорий участников «много операторов — много передатчиков».
В соревнованиях приняло участие свыше 5 тысяч участников из 121 страны и 81 региона Российской Федерации, тем ценнее победа. С момента начала проведения этих престижных ежегодных соревнований в 1994 году Ингушетия была представлена одиночными спортсменами лишь трижды, участие команды произошло впервые за всю 28-летнюю историю проведения состязаний.
Для защиты титула чемпионов участие ингушской команды также планируется и в следующем 2022 году.