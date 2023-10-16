Ингушских разработчиков и геймдизайнеров приглашают стать участниками проекта «Начни игру»

Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Образование». В двух сезонах уже приняли участие свыше 86 000 человек, в том числе 24 участника из республики.

«Начни игру» — это геймифицированная платформа, где на реальных задачах от игровых компаний участники могут испытать себя в самых востребованных профессиях индустрии игр и уже на старте наметить свой вектор развития в геймдеве. В текущем сезоне в рамках направления «Партнёрский кейс» мы призываем обучаться по четырём профессиям — дизайнер, гейм-дизайнер, unity-разработчик и геймификатор. Лучшие участники могут воспользоваться уникальной возможностью презентовать свои собственные разработки и портфолио наметившимся инвесторам и игровым студиям«, — рассказала газете «Ингушетия» руководитель проекта «Начни игру» АНО «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова.

Самое популярное направление, которое выбирают участники проекта, это геймдизайн, его определили для себя уже 33 тысячи человек. На втором месте дизайн — 14 тысяч регистраций.

Регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» продлится до 14 ноября нынешнего года. Победители «Партнерского кейса» будут иметь шанс выиграть грант на образование в сфере выбранной профессии, ощутить поддержку и сопровождение своего проекта от ведущего игрового сообщества, отправиться в путешествия по живописным местам страны. Узнать подробности и выбрать профессию — на сайте начниигру. рф.

«В прошлом году на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» заработало Кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям в подборе сильных кандидатур«,- поделилась с газетой Ирина Башкатова, пресс-секретарь Всероссийского конкурса «Начни игру».