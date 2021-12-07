Акция

Ингушских школьников приглашают к участию в «Культурном марафоне»

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Министерство культуры Ингушетии приглашает школьников республики принять участие в ежегодной всероссийской акции «Культурный марафон», сообщила пресс-служба ведомства.

В этом году акция посвящена кинематографу. В ней могут принять участие все желающие — школьники, их родители и учителя. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссёры управляют нашими эмоциями и какие приёмы используют. На прохождение теста понадобится 15-25 минут.

Акция стартовала 8 ноября, в ней уже приняли участие более 600 тысяч школьников. По многочисленным просьбам участников «Культурный марафон» продлён до 24 декабря.

Победители получат призы: 100 учителям и 500 ученикам подарят «умные» колонки.

Принять участие в марафоне можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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