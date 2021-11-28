Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», в этом году неделя «Живой классики» пройдет с 6 по 12 декабря.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса. Участие в конкурсе бесплатное.

Участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе. Для участия в конкурсе важно выбрать отрывок из любимого прозаического произведения. Можно выбрать как русское произведение, так и зарубежное, как классическое, так и современное.

Продолжительность выступления — от 2 до 5 минут.

С положением конкурса можно ознакомиться на его официальном сайте .

«Приглашаем учащихся Ингушетии включиться в акцию и желаем им успешного выступления», — отметили в пресс-службе Национальной библиотеки.