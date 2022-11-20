Ингушских школьников приглашают принять участие в патриотической акции «Единство духа»

Сергей Пускепалис посвятил много трудов для развития творческого потенциала у школьников, приобщения их к историческим, культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа, воспитания чувства национального достоинства и гордости. Пример его творчества стимулировал социальный оптимизм российского общества. Акция «Единство духа», как и творчество Сергея Витауто, продвигает идею патриотического воспитания школьников, уважительное отношение к Родине, ее культуре и истории.

Для участия в акции нужно опубликовать пост на патриотическую тему в социальной сети «ВКонтакте» на своей открытой личной странице с хештегом #единстводуха. Вместе с публикацией участник указывает в названии регион, свои фамилию и имя, возрастную категорию и направление.

Акция проводится по пяти направлениям: художественное творчество (рисунок, фотография, видеоролик); вокал (соло, дуэт, ансамбль); танец/хореография (соло, дуэт, ансамбль); инструментальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); художественное чтение.

Оцениваются участники трех возрастных категорий: 7-10 лет (1 — 4-е классы); 11-14 лет (5 — 7-е классы); 15-17 лет (8 — 11-е классы).

Акция проводится до 27 ноября 2022 года.

По итогам акции члены жюри отберут по 10 лидеров из каждой категории в соответствии с баллами, выставленными по критериям оценки выступлений. Лучшие работы будут размещены на портале «культурадляшкольников. рф», а лидеры акции получат сертификат участника, подарочные наборы от проекта «Культура для школьников». Учителя, подготовившие лидеров, получат благодарственные письма от организаторов.

Официальная страница акции в социальной сети «ВКонтакте»: vk. com/edinstvoduha.