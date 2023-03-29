Ингушских студентов начнут учить основам российской государственности в рамках проекта «ДНК России»

На базе Северо-Кавказского федерального университета состоялась конференция «Основы российской государственности». Ее организаторами выступил проект «ДНК России» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».

Отмечается, что проект «ДНК России» направлен на вовлечение академического сообщества в решение практических задач в области просвещения, высшего образования и молодежной политики. Главная задача проекта — разработка учебно-методического комплекса для нового образовательного курса «Основы российской государственности».

В рамках конференции участники из вузов СКФО совместно с экспертами из МГУ и НГУЭУ занимались наполнением тематических разделов нового курса, используя материалы, полученные в результате дискуссий на предыдущих конференциях в Новосибирске и Владивостоке. Итоги конференции подвел научный руководитель проекта Андрей Полосин.

Свое мнение относительно ввода нового образовательного курса озвучила и ректор Ингушского государственного университета Фатима Албакова.

«Курс «Основы российской государственности» сегодня особенно будет востребован в системе образования страны, так как нацелен не только на воспитание молодежи, он также повышает и качество социально-гуманитарного знания в высшей школе. Наш университет готов интегрировать в образовательный процесс «Основы российской государственности». Чтобы лекции были увлекательными, профессорско-преподавательскому составу дано задание по подготовке региональной компоненты с включением оригинальных методов, дискуссий, экскурсий и других познавательных практик», — отметила Фатима Албакова.

Как сообщили в ЦУР Ингушетии, слушателями курса станут как студенты гуманитарных направлений, так и технических. Сам же курс поможет молодежи не только лучше познакомиться с историей России, но и понять причины и следствия происходящих в мире событий, сформировать образ будущего страны.