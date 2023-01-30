Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций
На базе поисково-спасательного отряда «Эрзи» прошли практические занятия по применению гидравлических аварийно-спасательных инструментов (ГАСИ) для студентов пожарно-спасательного колледжа. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
«В теоретической части занятия спасатели рассказали им о тактико-технических характеристиках гидравлического аварийно-спасательного инструмента, специфике его применения и особенностях работы в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В практической части ребята учились пользоваться ГАСИ», — сказал представитель ведомства.
По его мнению, освоенные в ходе занятий навыки работы с различными комплектами ГАСИ обязательно пригодятся в профессиональной деятельности будущих специалистов МЧС.