Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций

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На базе поисково-спасательного отряда «Эрзи» прошли практические занятия по применению гидравлических аварийно-спасательных инструментов (ГАСИ) для студентов пожарно-спасательного колледжа. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«В теоретической части занятия спасатели рассказали им о тактико-технических характеристиках гидравлического аварийно-спасательного инструмента, специфике его применения и особенностях работы в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В практической части ребята учились пользоваться ГАСИ», — сказал представитель ведомства.

По его мнению, освоенные в ходе занятий навыки работы с различными комплектами ГАСИ обязательно пригодятся в профессиональной деятельности будущих специалистов МЧС.

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