Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций

«В теоретической части занятия спасатели рассказали им о тактико-технических характеристиках гидравлического аварийно-спасательного инструмента, специфике его применения и особенностях работы в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В практической части ребята учились пользоваться ГАСИ», — сказал представитель ведомства.

По его мнению, освоенные в ходе занятий навыки работы с различными комплектами ГАСИ обязательно пригодятся в профессиональной деятельности будущих специалистов МЧС.