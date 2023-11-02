Мероприятие

Ингушских студентов обучают профессиональному самоопределению

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Комитет по делам молодежи в регионе проводит со студентами мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию учащихся, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В Ингушетии в настоящее время активно реализуется проект РСО «Труд-Крут» по профессиональному выбору молодежи. Этот проект получил поддержку от Фонда президентских грантов, став победителем грантового конкурса национальных проектов, проводимого Миннацем региона», — рассказал собеседник.

По его словам, выездное мероприятие прошло в Малгобекском медицинском колледже. Студенты получили уникальную возможность развить свои профессиональные навыки и умения в программах, которые реализуются в регионе.

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов молодежь Ингушетии получает возможность раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие своей родной земли», — делится руководитель проекта Адам Ярижев.

Отмечается, что главной задачей проекта является формирование и поощрение молодых экспертов, которые могут эффективно применять свои профессиональные навыки и знания для стимулирования общего развития региона.

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