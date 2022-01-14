Ингушских студентов приглашают к участию в конкурсе экопроектов «Мой зеленый вуз»

Принять участие в конкурсе могут как уже реализованные, так и только разработанные экологические проекты по внедрению «зелёных» практик в своём учебном заведении. Подробности конкурса, а также требования к оформлению проектов можно найти на сайте.

Студенты могут выбрать одно из семи направлений: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность; экопросвещение; транспорт; ответственные закупки.

Конкурс продлится до конца марта 2022 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «мойзеленыйвуз. рф», собрать команду от 3 до 10 человек, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс. Когда студенты загрузят свои проекты, преподавателю вуза необходимо зарегистрироваться на портале и сформировать общую заявку от своего образовательного учреждения.

Чтобы воодушевить студентов на создание проектов, организаторы разработали мобильную игру с дополненной реальностью «Зеленая магия». Перемещаясь по реальному зданию вуза, участники могут сканировать QR-коды с помощью камеры смартфона и выполнять задания, зарабатывая бонусные баллы. Скачать игру «Зеленая магия» можно по ссылке в App Store и GooglePlay.