Ингушских студентов приглашают к участию в конкурсе научно-исследовательских работ

Молодые исследователи могут присылать работы по таким направлениям, как информационные технологии и математика, гуманитарные и социальные науки, экология, машиностроение и энергетика, физика и астрономия, химия и химические технологии.

Компетентное жюри выберет лучшие исследования, которые будут представлены научному сообществу страны на VIII Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего — наука молодых» 20-23 сентября в городе Орле. Тогда же состоится торжественное награждение победителей и призеров.

Подробности узнайте на сайте https://sfy-conf.ru/.