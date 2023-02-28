Ингушских студентов приглашают к участию в конкурсе научно-исследовательских работ

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Ингушских студентов приглашают к участию в VIII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Как сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы федерального Минобрнауки, заявки принимаются до 17 апреля.

Молодые исследователи могут присылать работы по таким направлениям, как информационные технологии и математика, гуманитарные и социальные науки, экология, машиностроение и энергетика, физика и астрономия, химия и химические технологии.

Компетентное жюри выберет лучшие исследования, которые будут представлены научному сообществу страны на VIII Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего — наука молодых» 20-23 сентября в городе Орле. Тогда же состоится торжественное награждение победителей и призеров.

Подробности узнайте на сайте https://sfy-conf.ru/.

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