Ингушских студентов приглашают к участию в конкурсе научно-исследовательских работ
Ингушских студентов приглашают к участию в VIII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Как сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы федерального Минобрнауки, заявки принимаются до 17 апреля.
Молодые исследователи могут присылать работы по таким направлениям, как информационные технологии и математика, гуманитарные и социальные науки, экология, машиностроение и энергетика, физика и астрономия, химия и химические технологии.
Компетентное жюри выберет лучшие исследования, которые будут представлены научному сообществу страны на VIII Всероссийском молодежном научном форуме «Наука будущего — наука молодых» 20-23 сентября в городе Орле. Тогда же состоится торжественное награждение победителей и призеров.
Подробности узнайте на сайте https://sfy-conf.ru/.