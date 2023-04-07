Марафон

Ингушских студентов приглашают к участию в просветительском марафоне «Знание. Первые»

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Студентов Ингушетии приглашают к участию в просветительском марафоне «Знание. Первые», рассказал нашему изданию представитель пресс-службы Ингушского государственного университета.

Организатором мероприятия, которое пройдет с 26 по 28 апреля, является Российское общество «Знание». Участниками марафона, основная тема которого «Время действий», станут представители молодого поколения, руководители крупнейших компаний страны, известные мастера культуры и искусства, выдающиеся ученые и государственные деятели. Спикеры помогут молодым людям увидеть возможности для самореализации, выбрать ориентиры и варианты действий для достижения своих целей.

Основной площадкой станет Музейно-выставочное объединение «Манеж» в Москве на Манежной площади, 1. Трансляции лекций и дискуссий пройдут в прямом эфире на сайте марафона и в сообществе Российского общества «Знание» «ВКонтакте».

Зарегистрироваться на мероприятие следует до 10 апреля на сайте marathon. znanierussia. ru

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