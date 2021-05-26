Ингушских студентов приглашают принять участие в проекте «Следы наций»

В связи с возросшим интересом к проекту «Следы наций» со стороны университетов, диаспор и межнациональных структур, ММОО «Молодой мир» принято решение о проведении презентации открытия проекта в Московском доме национальностей во второй половине июня текущего года.

На презентацию будут приглашены представители университетов, в том числе научных координаторов проекта; представители диаспор, в том числе партнеров проекта; атташе по культуре посольств зарубежных государств, находящихся в Москве; представители регионов, активно поддерживающих инициативу проекта «Следы наций»; представители учреждений, отвечающих за межнациональное и международное взаимодействие; представители прессы.

«Молодой мир» предлагает ввести в оргкомитет проекта «Следы наций» представителя Республики Ингушетия, для координации привлечения к участию в проекте региональной молодежи и представителей диаспор, а также для консультирования по профильным тематикам проекта.

На портале проекта формируются конкурсы, фестивали, экспедиции и исследовательские мероприятия, доступные для всех желающих на русском и английском языках. Целью проекта «Следы наций» является поиск общих ценностей и формирование среды мира и доверия среди представителей разных национальностей и стран.

В рамках проекта «Следы наций» планируется проведение культурных, исторических, лингвистических и других исследований; организация краеведческих мероприятий и экспедиций по следам соотечественников; создание интерактивной карты мира «Следы наций» на портале tracesofnations. org; проведение регулярных форумов моделирования будущего, конкурсов, фестивалей и других мероприятий культурного, экономического, образовательного, туристического и творческого сотрудничества, направленных на расширение и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.

Частью проекта «Следы наций» станут фестиваль «Горящие сердца» (Burning Hearts), телевизионное (или интернет) шоу «Цивилизаторы» (Civilizers), мультиязычный молодежный интернет-журнал «Лучший из миров» (Best of Worlds).

Самые активные и одаренные участники наполнения и переводов портала могут стать послами мира «Следов наций». На основе исследований «Следов наций» будут запущены форумы моделирования будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие мероприятия, направленные на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о культуре, потребностях и взглядах друг друга, нашли общие интересы и повысили уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.

Подробнее о проекте на сайте https://tracesofnations. org/.