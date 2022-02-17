Ингушских студентов приглашают стать участниками программы стажировок Русского географического общества

0

Ингушских студентов приглашают стать участниками программы стажировок Русского географического общества, которые пройдут исполнительной дирекции РГО в Москве и в штаб-квартире в Санкт-Петербурге.

Как сообщила пресс-служба РГО, в текущем году можно выбрать одно из следующих направлений: юриспруденция, экспедиционная деятельность, библиотечное дело, журналистика и PR, фотография, маркетинг, организационно-протокольная и выставочная деятельность, экология и фенология, международная и молодёжная работа.

Принять участие в программе могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет (очно или онлайн в зависимости от направления). Первые стажёры приступят к работе уже в марте. Программа стажировок продлится до мая (по запросу возможна организация летней практики от вуза). На отдельных направлениях есть перспективы трудоустройства. Сроки прохождения стажировки — от трёх недель.

Для участия в конкурсе необходимо до 3 марта заполнить заявку. После рассмотрения заявки на почту вышлют тестовое задание. Если кандидат хорошо справится с ним, он будет приглашён на финальный этап отбора, который пройдёт в форме собеседования. Подробно ознакомиться с требованиями к стажёрам по различным направлениям можно на сайте Молодёжного клуба Русского географического общества.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в скором времени откроются прямые авиарейсы в Самару, Сочи и Тюмень
Председателем комитета по делам молодежи Ингушетии назначен экологический активист
Ингушская прокуратура добилась закрытия сайтов с нецензурной бранью
Юниоры из Ингушетии стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
Более 100 мероприятий запланировано в Ингушетии к 30-летию республики
В Ингушетии пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников культуры
В Назрани Ингушетии до конца 2022 года появится новый сквер
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Декады родного языка и литературы проходит книжная выставка «Бека, са мотт!»
Учреждения ОФСИН России по Ингушетии были подвергнуты прокурорской проверке
Объём продукции предприятия «Молоко Ингушетии» достигает 14 тонн в сутки
Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о культуре и быте предков

Главное

Яндекс.Метрика

 