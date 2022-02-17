Ингушских студентов приглашают стать участниками программы стажировок Русского географического общества

Как сообщила пресс-служба РГО, в текущем году можно выбрать одно из следующих направлений: юриспруденция, экспедиционная деятельность, библиотечное дело, журналистика и PR, фотография, маркетинг, организационно-протокольная и выставочная деятельность, экология и фенология, международная и молодёжная работа.

Принять участие в программе могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет (очно или онлайн в зависимости от направления). Первые стажёры приступят к работе уже в марте. Программа стажировок продлится до мая (по запросу возможна организация летней практики от вуза). На отдельных направлениях есть перспективы трудоустройства. Сроки прохождения стажировки — от трёх недель.