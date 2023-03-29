Ингушских учащихся приглашают принять участие в конкурсе на лучшее школьное журналистское произведение

На конкурс принимаются статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы школьников и подростков, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в интернете за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

Участникам конкурса нужно прислать заявку и материалы конкурсных произведений до 15 мая 2023 года на электронную почту konkurs_ruj@mfua. ru с пометкой «Конкурс на лучшее школьное журналистское произведение». Количество представляемых работ — не более трех от одного автора.

Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, состав которого утверждается ректоратом МФЮА. Итоги конкурса будут подведены до 1 июля 2023 года.

Победителям конкурса присваивается звание «Победитель» и вручается диплом специального образца на торжественной церемонии в Москве.

Номинации Всероссийского конкурса на лучшее школьное журналистское произведение «Надежда журналистики»: печатная пресса (лучшая новостная заметка, лучший репортаж, лучшее интервью); телевидение и радио (лучший новостной сюжет, лучший репортаж, лучшее интервью); интернет-издание (лучшая новостная заметка, лучший репортаж, лучшее интервью); специальная номинация (лучшее фото).