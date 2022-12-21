Ингушских воспитанников академии ФК «Космос» признали лучшими
Ингушских юниоров, проходящих футбольное обучение в академии ФК «Космос» в Московской области, особо отметили.
По информации портала ingfootball, в Доме культуры «Вперед» в Долгопрудном состоялась церемония награждения наиболее активно проявивших себя воспитанников академии ФК «Космос» по итогам сезона 2022 года.
Так, лучшим полузащитником зачетных возрастов был назван Тамерлан Шанхоев (2008 года рождения), а лучшим игроком академии был признан Ислам Зангиев (2006 года рождения). Оба ингушских игрока получили дипломы и памятные подарки от главного тренера академии Амира Албакова.