Ингушским фондом «Мял» отремонтировано более 100 инвалидных кресел-колясок

В мастерской работают люди с инвалидностью: колясочники, слабовидящие, мужчины с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Благодаря организациям-партнёрам для них созданы условия для беспрепятственного передвижения внутри помещения и комфортной работы. Также закуплены инструменты, необходимые для мастерской (32 наименования), большое количество запчастей и комплектующих.

Как сообщили газете «Ингушетия» в фонде «Мял», мастерская по ремонту инвалидных колясок продолжает свою работу. Основную часть затрат составляет приобретение необходимого оборудования, а также запасных частей для ремонта. Чтобы обеспечить постоянную работу мастера, также требуются средства.

«Нашими клиентами являются социально незащищённые маломобильные люди, которые зачастую не имеют возможности оплатить услуги мастерской. Фонд призывает всех добрых людей помочь закупить запчасти и комплектующие для ремонта инвалидных кресел-колясок и поддержать работу наших специалистов», — подчеркнула директор фонда Лейла Дзейтова.

Отмечается, что мастерами отремонтировано более ста инвалидных колясок. Были восстановлены инвалидные коляски для медицинских учреждений республики, общественных организаций, а жителям из других регионов оказали содействие в замене старых изношенных запчастей на новые.

Напомним, проект «Мастерская по ремонту инвалидных колясок» получил высокую оценку экспертной комиссии, и фонд «Мял» стал победителем конкурса президентских грантов в 2022 году. С 1 февраля прошлого года проект был запущен в Ингушетии, заработала первая и пока единственная в Северо-Кавказском федеральном округе мастерская по ремонту инвалидных кресел-колясок.