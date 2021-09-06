Банковская система

Ингушским предпринимателям расскажут о преимуществах системы быстрых платежей

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8 сентября текущего года Южное главное управление Банка России проводит открытый вебинар для предпринимателей ЮФО и СКФО «Система быстрых платежей для бизнеса».

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе отделения-НБ республики, участники онлайн-мероприятия узнают о новом платежном сервисе и его преимуществах для бизнеса и клиентов, а также о способах внедрения СБП в свой бизнес.

«СБП — это национальный проект, который решает такие важные задачи, как повышение финансовой доступности для граждан и предпринимателей, предоставление им возможности осуществлять быстрые и безопасные переводы, независимо от того, в каком банке они обслуживаются и в каком регионе находятся, включая удаленные и малонаселенные пункты», — отметил управляющий отделением-НБ Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

В качестве спикеров на вебинаре выступят эксперты Южного ГУ Банка России, национальной системы платежных карт, крупнейших коммерческих банков и предприниматели, уже использующие данный инструмент в бизнесе.

Начало вебинара в 11:00 мск. Для участия в мероприятии необходимо пройти по ссылке: cbr. imind. ru или скачать приложение «Mind Meeting Бизнес» и ввести ID мероприятия 775-118-639. Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» следует указать имя или наименование организации. Подключение возможно за 30 минут до начала. Участие в вебинаре бесплатное.

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