Ингушским школьникам накануне Дня славянской письменности и культуры рассказали о профессии учителя
В Доме культуры села Яндаре в преддверии Дня славянской письменности и культуры прошел тематический час для школьников «Сначала было слово», проинформировали «Ингушетию» в Республиканском доме народного творчества.
Мероприятие состоялось в рамках Года педагога и наставника, поэтому ведущая худрук ДК Мадина Евлоева рассказала детям о профессии учителя. Также ребята узнали много интересного о создателях славянской письменности Кирилле и Мефодии, отметил собеседник.
Напомним, День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая.