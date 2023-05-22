Ингушским школьникам накануне Дня славянской письменности и культуры рассказали о профессии учителя

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В Доме культуры села Яндаре в преддверии Дня славянской письменности и культуры прошел тематический час для школьников «Сначала было слово», проинформировали «Ингушетию» в Республиканском доме народного творчества.

Мероприятие состоялось в рамках Года педагога и наставника, поэтому ведущая худрук ДК Мадина Евлоева рассказала детям о профессии учителя. Также ребята узнали много интересного о создателях славянской письменности Кирилле и Мефодии, отметил собеседник.

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая.

 

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