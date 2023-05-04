Ингушским школьникам рассказали о 100-летней истории газеты «Сердало»

Как проинформировал наш собеседник, об истории этого печатного издания и людях, которые стояли у истоков ингушской периодики, детям рассказала худрук учреждения культуры Мадина Евлоева.

Школьники узнали, что «Сердало» является одной из старейших газет на Северном Кавказе. Первый номер издания увидел в свет 1 мая 1923 года, за долгие годы своего существования газета стала поистине народным достоянием, добавил представитель РДНТ.