Ингушским школьникам рассказали о 100-летней истории газеты «Сердало»

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В Доме культуры села Яндаре прошел час истории для школьников, приуроченный к 100-летию газеты «Сердало», рассказал нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Как проинформировал наш собеседник, об истории этого печатного издания и людях, которые стояли у истоков ингушской периодики, детям рассказала худрук учреждения культуры Мадина Евлоева.

Школьники узнали, что «Сердало» является одной из старейших газет на Северном Кавказе. Первый номер издания увидел в свет 1 мая 1923 года, за долгие годы своего существования газета стала поистине народным достоянием, добавил представитель РДНТ.

 

 

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