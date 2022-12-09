Память

Ингушским школьникам рассказали о битве под Москвой

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Работники Дома культуры сельского поселения Галашки Сунженского района провели информационный час «Контрнаступление Красной армии под Москвой», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участниками мероприятия стали учащиеся первой сельской школы. Вместе с культработником Маккой Пугоевой ребята вспоминали героические страницы этой судьбоносной битвы.

«Подрастающее поколение должно знать о событиях военного прошлого нашей страны. Великая Отечественная война явила нам немало подвигов защитников Родины, которые героически противостояли немецко-фашистским захватчикам. Битва под Москвой — одна из ярких страниц военного лихолетья. Контрнаступление Красной армии победоносно завершилось 7 января 1942 года, когда враг был отброшен на 250 км от столицы. В этой битве немецкая армия потеряла около полумиллиона солдат и офицеров, около 1250 танков, 2,5 тысячи орудий и военных автомобилей», — рассказала директор ДК Мадина Балаева.

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