Ингушским школьникам рассказали о битве под Москвой

Участниками мероприятия стали учащиеся первой сельской школы. Вместе с культработником Маккой Пугоевой ребята вспоминали героические страницы этой судьбоносной битвы.

«Подрастающее поколение должно знать о событиях военного прошлого нашей страны. Великая Отечественная война явила нам немало подвигов защитников Родины, которые героически противостояли немецко-фашистским захватчикам. Битва под Москвой — одна из ярких страниц военного лихолетья. Контрнаступление Красной армии победоносно завершилось 7 января 1942 года, когда враг был отброшен на 250 км от столицы. В этой битве немецкая армия потеряла около полумиллиона солдат и офицеров, около 1250 танков, 2,5 тысячи орудий и военных автомобилей», — рассказала директор ДК Мадина Балаева.