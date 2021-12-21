Ингушским школьникам рассказали о национальной одежде
В Доме культуры сельского поселения Плиево Назрановского района состоялся информационный час для школьников в рамках мероприятий по популяризации обычаев и традиций ингушского народа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Темой для обсуждения стала национальная одежда. Художественный руководитель ДК Тамила Плиева рассказала об ингушских черкесках и чокхи, чем они отличались в разные периоды истории, также очень содержательно ответила на вопросы юных слушателей.
Мероприятие завершилось национальным танцем в исполнении хореографического ансамбля «Барт».