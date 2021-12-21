Ингушским школьникам рассказали о национальной одежде

Темой для обсуждения стала национальная одежда. Художественный руководитель ДК Тамила Плиева рассказала об ингушских черкесках и чокхи, чем они отличались в разные периоды истории, также очень содержательно ответила на вопросы юных слушателей.

Мероприятие завершилось национальным танцем в исполнении хореографического ансамбля «Барт».