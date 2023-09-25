Память

Ингушским школьникам рассказали о подвигах погибших в СВО земляков

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В Доме культуры села Пседах Малгобекского района прошел час памяти «Мужество и героизм наших земляков», посвященный погибшим участникам СВО, сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ведущая Иман Богатырева рассказала учащимся местной школы о подвигах, отваге и мужестве героев специальной военной операции из Ингушетии и подчеркнула, что их имена должен знать каждый житель республики.

По словам организаторов мероприятия, примером для молодого поколения должны стать подполковник Мустафа Боков и гвардии капитан Адам Хамхоев, которым посмертно присвоено звание Героев Российской Федерации, капитан подразделения Салам Мержоев, военнослужащие И. Б. Барханоев, И. В. Ченхоев и другие.

Работники сельской библиотеки подготовили к патриотическому мероприятию выставку «Герои, живущие рядом с нами», где был представлен материал о подвигах ингушских героев в борьбе с нацистами на территории Украины.

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