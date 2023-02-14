Ингушским школьникам рассказали о подвиге защитников села Долаково в Гражданской войне

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Работники ДК сельского поселения Галашки провели в местной первой школе мероприятие, посвященное очередной годовщине Долаковского боя, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Школьники узнали, что данное сражение, случившееся 104 года назад, стало самым кровопролитным во время Гражданской войны на Северном Кавказе: погибла седьмая часть населения Ингушетии, тринадцать сёл белогвардейцы сожгли дотла. Но ценой великого героизма ингуши одолели Деникинскую армию, и здесь была установлена советская власть.

На поле сражения возле села Долаково возведен обелиск, на котором написано: «Вечная память сынам народа, погибшим в селе Долаково в боях с белогвардейцами». Народ запечатлел подвиг земляков в рассказах и песнях.

Как отметила директор ДК Мадина Балаева, важно, чтобы об этой странице народной истории помнило подрастающее поколение. С этой целью и было проведено мероприятие.

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